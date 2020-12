Mirosu 🌈 RT @RND_de: Die Ex-Frau von #Amazon-Boss Jeff Bezos, MacKenzie #Scott, macht ihre Ankündigung wahr, einen großen Teil ihres Vermögens zu sp… vor 30 Minuten Outosego [] Jeff Bezos' ex-wife MacKenzie Scott donates $4.2B to #charity https://t.co/ese0kWdjYA via #flipboard vor 3 Stunden Caitlin Scott Mackenzie Scott donating Jeff Bezos’ fortune is *chefs kiss* https://t.co/Jid0aQq81H vor 4 Stunden 🌸 Tokki 🐇 RT @derspiegel: Im Sommer stiftete sie bereits eine Milliardensumme, nun hat die Ex-Frau des Amazon-Gründers Jeff Bezos noch einmal nachgel… vor 4 Stunden Courtney Ex-Wife Mackenzie Scott Just Publicly Humiliated Jeff Bezos 🚫Amazon/Bezos👎🏿 https://t.co/o7zU7ChSfl vor 5 Stunden