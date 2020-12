Waghalsige Fahrt: Schnee in den USA: New Yorker lässt sich auf Skiern durch Manhattans Straßen ziehen Der Wintereinbruch im Osten der USA hat zu viel Schneefall geführt. Davon profitiert auch Jordan Goldstein. Der New Yorker lässt sich auf Skiern von einem...

stern.de vor 1 Woche - Computer