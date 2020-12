20.12.2020 ( vor 5 Tagen )



In Nordrhein-Westfalen bleiben die Corona-Zahlen weiter hoch. Innerhalb von 7 Tagen gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland pro 100 000 Einwohner 182, 2 Infektionen mit dem In Nordrhein-Westfalen bleiben die Corona-Zahlen weiter hoch. Innerhalb von 7 Tagen gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland pro 100 000 Einwohner 182, 2 Infektionen mit dem Virus . Das geht aus der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervor. Der Wert lag damit in NRW leicht 👓 Vollständige Meldung