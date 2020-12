20.12.2020 ( vor 18 Stunden )



Um die am stärksten Betroffenen in der Corona- Um die am stärksten Betroffenen in der Corona- Pandemie zu schützen, will Bayern eine Spezialeinheit in Alten- und Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen einsetzen. Die Task Force soll aus mehr als 200 Mitarbeitern bestehen. 👓 Vollständige Meldung