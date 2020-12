22.12.2020 ( vor 3 Tagen )

Das vielerorts traditionelle Heiligabendessen Kartoffelsalat und Würstchen steht auch bei Ministerinnen und Ministern in Mecklenburg-Vorpommern hoch im Kurs. "An Heiligabend gibt es bei uns ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Am 1. Weihnachtsfeiertag dann eine Gans", sagte etwa Ministerpräs