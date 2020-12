Quelle: Euronews German - vor 3 Tagen



RKI-Zahlen zum Coronavirus an Weihnachten: Inzidenz in Deutschland sinkt auf 188 01:00 Das RKI meldet am 25.12. etwas weniger Neuinfektionen und weniger Todesfälle - allerdings wird an Weihnachen wohl auch weniger getestet.