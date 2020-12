25.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Die Corona-Zahlen sind auch an Die Corona-Zahlen sind auch an Weihnachten in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau geblieben. Innerhalb von sieben Tagen wurden 181, 4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert, wie aus einer Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) am ersten Weihnachtstag (Stand 00.00 Uhr) hervorging. An Hei 👓 Vollständige Meldung