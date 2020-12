27.12.2020 ( vor 1 Tag )



In einer Umfrage zur Beliebtheit von Politikern zieht Jens In einer Umfrage zur Beliebtheit von Politikern zieht Jens Spahn an Angela Merkel vorbei. 52 Prozent der Befragten hoffen auf eine „möglichst große Wirkung“ seiner Politik im nächsten Jahr. Aber auch andere Politiker konnten in der Coronakrise an Beliebtheit zulegen. 👓 Vollständige Meldung