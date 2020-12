28.12.2020 ( vor 22 Stunden )



Die Kultusministerkonferenz will nicht auf den Bund-Länder-Gipfel warten. Schon vorher will man darüber beraten, wie es nach den Weihnachtsferien weitergehen soll. Schülern, Eltern und Lehrern reicht das aber nicht aus.