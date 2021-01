29.12.2020 ( vor 6 Tagen )



Sachsen hat in der Corona-Pandemie weiter mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, stieg die Zahl nachgewiesener Infektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages um 2309 auf nunmehr 128 282 Fälle . 2963 Menschen starben an oder mit einer Covid -19- 👓 Vollständige Meldung