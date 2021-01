31.12.2020 ( vor 1 Woche )



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Thüringen vor dem Jahreswechsel erneut gestiegen. Binnen eines Tages seien 1377 weitere Infektionen bestätigt worden (Vortag: 1009 Neuinfektionen), teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infekti Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Thüringen vor dem Jahreswechsel erneut gestiegen. Binnen eines Tages seien 1377 weitere Infektionen bestätigt worden (Vortag: 1009 Neuinfektionen), teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infekti 👓 Vollständige Meldung