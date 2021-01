01.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Kim Jong Un hat sich in einem Brief an die Kim Jong Un hat sich in einem Brief an die Bevölkerung gewandt. Dafür ließ er seine TV-Ansprache am 1. Januar erstmals aus. Silvester feierte die Bevölkerung traditionell - das Coronavirus hat Nordkorea angeblich nicht erreicht. 👓 Vollständige Meldung