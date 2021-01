03.01.2021 ( vor 4 Tagen )



Generalinspekteur Eberhard Zorn beobachtet einen Wandel der Wahrnehmung der Bundeswehr in der Gesellschaft – trotz der aktuellen Konflikte. Im Interview spricht er auch über eine „wachsende Kernbedrohung für Landstreitkräfte in der Zukunft".