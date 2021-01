06.01.2021 ( vor 4 Stunden )



Alle Schüler in Nordrhein-Westfalen gehen nach den Weihnchtsferien am kommendem Montag in den Distanzunterricht. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Kabinetts an. Der Präsenzunterricht in den Klassenräumen werde bis zum 31. Januar ausgesetzt - d