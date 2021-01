Günther will bald wieder Präsenzunterricht an Schulen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält in der Corona-Pandemie Präsenzunterricht für jüngere Schüler und die Öffnung der Kitas in...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik





Baldauf: Noch keine Entscheidung über Kanzlerkandidatur Die Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden ist nach Einschätzung von Christian Baldauf noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. "Zunächst wählen wir...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik