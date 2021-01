Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Ausflugsansturm trotz Lockdown: Landrat schickt Hilferuf 01:22 Trotz Lockdown drängten am Wochenende zahlreiche Ausfügler an Schliersee und Tegernsee. Landrat Olaf von Löwis bittet Ministerpräsident Markus Söder nun um strengere Regeln.