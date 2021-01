Sturm auf Kapitol: Wer waren die radikalen Aufwiegler?

Wer waren die Leute, die das Kapitol in Washington stürmten? Auf den ersten Blick eine wilde Mischung aus Doomsday-Preppern, Schamanen, Trappern und Orks. Ihr...

Hunderte Menschen drangen ins Kapitol ein. Das FBI will möglichst viele von ihnen identifizieren. Doch bei einigen ist schon jetzt klar, dass es sich um...

Nazi-Tattoos, nackter Oberkörper, Pelzmütze mit Hörnern: Jake Angeli war eine der auffälligsten Figuren beim Sturm auf den Senat in Washington. Der...

Presse zum Sturm auf das Kapitol: "Ein Putschversuch unter Führung von Trump" Das Chaos im Kapitol sorgt weltweit für Entsetzen und Fassungslosigkeit. Für die internationale Presse ist klar, wer der Hauptschuldige für die Eskalation...

t-online.de vor 1 Tag - Politik