09.01.2021 ( vor 2 Stunden )



In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 243 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mit. Am Freitag waren 400 Neuinfektionen gemeldet worden, am Samstag vor einer Woche 94. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona