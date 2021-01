10.01.2021 ( vor 16 Stunden )



Zahlreiche Menschen wollen bei einer linken bis linksradikalen Demonstration am heutigen Sonntag in Berlin an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Jahr 1919 erinnern. Angemeldet sind ab 10.00 Uhr 3000 Teilnehmer, die vom Frankfurter Tor in Friedrichshain zu der G Zahlreiche Menschen wollen bei einer linken bis linksradikalen Demonstration am heutigen Sonntag in Berlin an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Jahr 1919 erinnern. Angemeldet sind ab 10.00 Uhr 3000 Teilnehmer, die vom Frankfurter Tor in Friedrichshain zu der G 👓 Vollständige Meldung