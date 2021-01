12.01.2021 ( vor 3 Stunden )

Als Lehre aus der Corona- Krise sollte sich das Gesundheitssystem in Deutschland nach Einschätzung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock wieder mehr am ländlichen Raum orientieren. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Gesundheitseinrichtungen in der Fläche sind, sagte die Parteichefin am Dienstag bei