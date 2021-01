14.01.2021 ( vor 8 Stunden )



Die Kritik am Schulalltag in der Die Kritik am Schulalltag in der Pandemie sei bisweilen zu harsch, findet die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD). Gerade die Schulleitungen hätten „Erhebliches“ geschafft. Wie es nun weitergehe, hänge von zwei Fragen ab. 👓 Vollständige Meldung