Lockdown und kein Ende. Wie geht es weiter?

20.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Was bedeutet der gestern Abend verlängerte Was bedeutet der gestern Abend verlängerte Lockdown ? Was halten Sie davon? Wie geht es überhaupt weiter in der Corona Pandemie ? Haben Sie Fragen? Diskutieren Sie hier mit Politik- und Wirtschaftsexperten aus der WELT-Redaktion. 👓 Vollständige Meldung