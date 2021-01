„Das kann auf Dauer die Pandemiemüdigkeit massiv erhöhen“ Die von Bund und Ländern beschlossenen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen fielen moderater aus als gedacht. Dennoch gibt es Kritik, vor allem bei den...

Welt Online vor 1 Tag - Politik





Notbetreuung in Schulen und Kitas nun in drei Landkreisen Die Kitas und Schulen in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim dürfen vom kommenden Montag an nur noch für eine Notbetreuung öffnen....

t-online.de vor 1 Tag - Politik