Die Notbetreuung in Sachsens Krippen und Kindergärten im Corona- Lockdown wird nach einer aktuellen Erhebung zu 28 Prozent in Anspruch genommen. Das sind acht Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen, wie der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) in Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Anmeldungen d