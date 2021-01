21.01.2021 ( vor 1 Woche )



In den nächsten Tagen wird man Donald Trump wohl dort antreffen, wo er am liebsten ist: auf dem Golfplatz. Doch ein ruhiges Rentnerdasein ist für den 74-Jährigen nicht in Sicht – es kommt einiges auf ihn zu. Donald Trump ist als Präsident der USA Geschichte – jedenfalls vorerst. Am Mittwoch übergab