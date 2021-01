In Hamburg müssen bereits von diesem Freitag an in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen sogenannte medizinische Masken getragen werden. Alltagsmasken wie...

Aktien Frankfurt Schluss: Dax berappelt sich nach Kursrutsch vom Freitag etwas FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach dem Kursrutsch am Freitag wieder etwas Tritt gefasst. Die Anleger wagten sich am Montag vor den Lockdown-Entscheidungen in...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland