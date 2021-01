ConnyRo RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 4 Minuten Uwe Wolff RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 31 Minuten Thomas Ritter RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 33 Minuten meinereiner RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 54 Minuten RainerHuby RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 1 Stunde Lunix RT @Panthea2019: Das ist nichts geringeres als das Ablenken vom eigenen Versagen. https://t.co/iiqgNOImH4 via @welt vor 1 Stunde