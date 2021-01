28.01.2021 ( vor 23 Stunden )



Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist der Hauptangeklagte Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main stellte in seinem Urteil wegen Mordes am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld des 47-Jährigen fest. 👓 Vollständige Meldung