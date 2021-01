EU-Kommission vs. Astra Zeneca: "Wir wollen wissen: Was ist los?"

29.01.2021 ( vor 10 Stunden )



Per Radio-Interview stellt EU-Kommissionschefin von der Leyen klar, dass Astra Zeneca die zugesagte Menge des Impfstoffs liefern müsse. Die Kritik an ihrer Behörde sei falsch, das werde der Per Radio-Interview stellt EU-Kommissionschefin von der Leyen klar, dass Astra Zeneca die zugesagte Menge des Impfstoffs liefern müsse. Die Kritik an ihrer Behörde sei falsch, das werde der Vertrag zeigen, der heute veröffentlicht werden soll. 👓 Vollständige Meldung