Dank der Impfungen werde man die Corona -Pandemie im Laufe des Jahres weitgehend unter Kontrolle bekommen, so Jens Spahn. Einen „zweiten Jahrestag“ werde es in der Form nicht geben. Über die Schärfe der Kritik am Impfbeginn zeigt er sich verwundert.