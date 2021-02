02.02.2021 ( vor 6 Tagen )



Betriebs- und Personalräte dürfen sich in Berlin künftig auch während der Corona-Pandemie in größeren Gruppen treffen. Die jetzige Infektionsschutzverordnung wird dafür geändert, wie der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Entscheidung im Senat mitteilte. "Wir haben f 👓 Vollständige Meldung