rimprimertinger Umstrittener Kardinal Woelki: »Wir haben Fehler gemacht« https://t.co/tSk85rmNQq via @derspiegel dem mann öffentlic… https://t.co/URmYE6IvoJ vor 2 Minuten ntv Nachrichten Neues Missbrauchsgutachten kommt: Kardinal Woelki: "Haben Fehler gemacht" https://t.co/JJ08XabtFC vor 2 Minuten Victor Vetterle RT @Erzbistum_Koeln: Kardinal #Woelki zur Erklärung des Präsidiums des Synodalen Weges:„Als einer der ersten, die einen Betroffenenbeirat e… vor 5 Minuten Merisi Woelki kennt das Gutachten nach wie vor nicht? - Umstrittener Kardinal Woelki: »Wir haben Fehler gemacht«… https://t.co/2kCbOOTfVy vor 8 Minuten O.L. Es ist immer blöd wenn ein Gutachten nicht in den Kram passt ! https://t.co/eelnhD4KRx vor 8 Minuten Marcus Cyron RT @TAltgeld: #Woelki hält lieber Trauerreden am Grab von Tätern als nur eine Minute auf der Seite der Opfer des #Mißbrauchsskandals zu ste… vor 13 Minuten