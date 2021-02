08.02.2021 ( vor 5 Stunden )



In In Tirol sollen fast 300 Fälle der südafrikanischen Corona- Variante aufgetaucht sein – während Österreich an diesem Montag lockert seine Maßnahmen wieder lockert. Für Tirol allerdings erließ Wien am Mittag eine Reisewarnung 👓 Vollständige Meldung