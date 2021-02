09.02.2021 ( vor 1 Woche )



In der ersten Welle ging die Bundesrepublik einen moderaten Weg, andere Länder in Europa ordneten drastischere In der ersten Welle ging die Bundesrepublik einen moderaten Weg, andere Länder in Europa ordneten drastischere Einschränkungen an. Inzwischen aber hat Deutschland einen der härtesten Lockdowns. Das wird sich kaum ändern – weil Alternativen verschmäht werden. 👓 Vollständige Meldung