11.02.2021 ( vor 1 Woche )

Die Zahl der Corona- Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 62, 7 für NRW. Am Vortag hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner anzeigt, noch 67, 1 betra