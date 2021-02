12.02.2021 ( vor 9 Stunden )



In Guantanamo Bay inhaftierten die USA ab 2002 Hunderte islamistische Terrorverdächtige. Menschenrechtler prangerten wiederholt die Haftbedingungen an. Präsident In Guantanamo Bay inhaftierten die USA ab 2002 Hunderte islamistische Terrorverdächtige. Menschenrechtler prangerten wiederholt die Haftbedingungen an. Präsident Joe Biden will das Lager schließen. Der neue US- Präsident Joe Biden strebt die Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo Ba 👓 Vollständige Meldung