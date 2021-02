14.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die schärferen Einreiseregeln an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die schärferen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und Österreich verteidigt. "Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen", sagte Spahn der "Süddeutschen Zeitung". Er selbst sei sechs Kilometer vo 👓 Vollständige Meldung