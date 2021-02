16.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Der Nachweis der britischen Mutation des Corona-Virus hat in Hamm zu einem Groß Der Nachweis der britischen Mutation des Corona-Virus hat in Hamm zu einem Groß einsatz der Polizei geführt. Eine Hundertschaft sei seit Montagabend im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Nach Angaben der Stadt war ein Bauarbeiter auf Montage positiv auf die Variante B.1.1.7 gete 👓 Vollständige Meldung