21.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Vor einem Jahr wurde eher zufällig der erste Europäer positiv auf Corona getestet - in Codogno, einer Kleinstadt bei Mailand. Sie wurde zum Symbol für die Pandemie und "Paziente uno" zur Berühmtheit - was er heute am liebsten "einfach nur vergessen" würde.