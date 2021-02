Sophie RT @zeitonline: In mehreren Städten #Myanmar|s sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.… vor 2 Tagen 👀 Policon automatisches Nachrichtenportal 👻 ➦ Generalstreik nach dem Putsch: Zehntausende protestieren in Myanmar gegen das Militär - DER SPIEGEL » Generalstr… https://t.co/zraWoUOWkN vor 3 Tagen Uromayutori RT @zeitonline: In mehreren Städten #Myanmar|s sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.… vor 3 Tagen Markus Bach RT @zeitonline: In mehreren Städten #Myanmar|s sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.… vor 3 Tagen Tappy RT @zeitonline: In mehreren Städten #Myanmar|s sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.… vor 3 Tagen Care Stine RT @zeitonline: In mehreren Städten #Myanmar|s sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.… vor 3 Tagen