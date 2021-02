26.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin gilt als ein Zentrum der dschihadistischen Szene in Deutschland. Berlins Innensenator hat nun eine islamistische Gruppe mit dem Namen "Tauhid" verboten. Zahlreiche Spezialkräfte durchsuchten mehrere Berlin gilt als ein Zentrum der dschihadistischen Szene in Deutschland. Berlins Innensenator hat nun eine islamistische Gruppe mit dem Namen "Tauhid" verboten. Zahlreiche Spezialkräfte durchsuchten mehrere Wohnungen . Die Gruppe trat zuletzt mit gewaltsamen Hassbotschaften gegen Juden und Andersgläubige in Erscheinung. 👓 Vollständige Meldung