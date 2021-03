Hanspeter Holzer Berater*innen von McKinsey hatten dies mit Vertreter*innen von Closed-Source-Softwarekonzernen vereinbart. Führende… https://t.co/Q00rmJ78CE vor 4 Minuten evi RT @MitRolf: Ich bin so erleichtert... https://t.co/3fZJLNonUu vor 8 Minuten Kuechenhorst Geil! Digitaler Impfpass gibt wohl ein Schuss in den Ofen🤷🏽‍♂️ 👉🏽Flintenuschi macht‘s 😂🤣😂😂 https://t.co/e1JwhsdAxS vor 13 Minuten FAI RT @MitRolf: Ich bin so erleichtert... https://t.co/3fZJLNonUu vor 17 Minuten Shark49 Das sie überhaupt mal was sinnvolles will wundert mich!!! Corona-Pandemie: Ursula von der Leyen will digitalen Im… https://t.co/V8NaCtliju vor 21 Minuten TangoWhisky Digitaler Impfpass für die EU: Von der Leyen will Gesetz erarbeiten https://t.co/9vfmeu0pAj vor 22 Minuten