In der In der Pandemie engagieren sich Tausende Ehrenamtliche in Hilfsorganisationen. Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, über Lehren aus der Flüchtlingskrise und die Ungleichbehandlung von Einsatzkräften. 👓 Vollständige Meldung