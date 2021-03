04.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Am Tag nach den langen Verhandlungen von Bund und Am Tag nach den langen Verhandlungen von Bund und Ländern zum künftigen Corona-Kurs wird Sachsen-Anhalts Landesregierung den genauen Fahrplan für Lockerungen im Land festlegen. Das schwarz-rot-grüne Kabinett soll am Donnerstagvormittag (ab 11.00 Uhr) beraten, wie es die neuen Beschlüsse umsetzt, wie 👓 Vollständige Meldung