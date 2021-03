05.03.2021 ( vor 7 Stunden )



Sie will die Bundeswehr abziehen – aber von wo? In einem Interview zeigt sich die neue Linkenchefin Hennig-Wellsow ausgerechnet beim für die Partei so heiklen Thema Auslandseinsätze ahnungslos. 👓 Vollständige Meldung