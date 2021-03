06.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Termine für eine Covid -19- Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca werden in Berlin von Sonntag an auch an Menschen über 65 Jahre vergeben. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Samstag an. "Die bei der Buchung vorgenommene Unterscheidung in unter oder über 65-Jährige fällt weg, da der AstraZen