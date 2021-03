07.03.2021 ( vor 5 Tagen )



In Berlin können nun auch Menschen einen Termin für eine In Berlin können nun auch Menschen einen Termin für eine Impfung mit dem Astrazeneca Impfstoff buchen, die über 65 Jahre alt sind. Auch Hausärzte dürfen dieses Vakzine künftig verimpfen. Termine für eine Covid -19- Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca werden in Berlin von Sonntag an auch an Men 👓 Vollständige Meldung