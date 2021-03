Conni RT @RND_de: Die neue US-Regierung nimmt weiter Gestalt an. Der US-Senat hat #MerrickGarland als Justizminister bestätigt. Er erhielt 70 von… vor 43 Minuten Leon Ungerer Keine Überraschung. https://t.co/CWHX2bEzMh vor 2 Stunden Marcoso Überwältigende Mehrheit: US-Senat bestätigt Merrick Garland als Justizminister https://t.co/zgP2a0qFZn via @derspiegel vor 4 Stunden Songülnihal RT @derspiegel: Mit einem parteiübergreifenden Ergebnis wurde der von US-Präsident Biden nominierte Merrick Garland als Justizminister gewä… vor 4 Stunden Deirdre Ach er ist von Biden gewählt worden!! Dan arbeite er auch nur im sinne BIDENS und weitweg von die USA burger!Überwä… https://t.co/dObS1WIucz vor 5 Stunden Deirdre MAL SEHEN WIE ER ARBEITE!WENN ER SO ARBEITE WIE HARBARTH DER NUR FUR MERKEL DA IST UND NICHT AN DAS VOLK DENKE..DAN… https://t.co/6ilgF6AUMw vor 5 Stunden