Zumindest beim Blick auf die Umfragen kann sich Winfried Kretschmann beruhigt zurücklehnen. Er dürfte als grüner Ministerpräsident an der Macht bleiben. Und...

Er ist Mitglied im Kirchenchor, kämpft für Mundart und Automobilstandort und ist auch an der CDU-Basis populär: Winfried Kretschmann, der erste und einzige...

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat rückblickend Fehler in der Bildungspolitik seiner grün-roten Vorgängerregierung eingeräumt....

Winfried Kretschmann: "Unser Wahlziehl ist, dass wir die Regierung wieder führen" Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen in den Umfragen klar vorne. Ministerpräsident Kretschmann hofft, dass niemand an ihm...

