Wegen der Pandemie sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger in die Wahllokale gegangen. Stattdessen stimmten sie...

So sehen Wahlen unter Corona-Bedingungen aus Die Landtagswahlen stehen ganz im Zeichen der Pandemie. Ist der Gang in die Wahlkabine gefährlich? So läuft Wählen in Corona-Zeiten. Alle Infos im...

t-online.de vor 21 Stunden - Deutschland